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«Спартак» обыграл «Динамо» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф – 2-2

«Спартак» обыграл «Динамо» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф – 2-2
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Матч закончился победой хозяев — 3:2. Счёт в серии стал равным — 2-2.

На 11-й минуте большинство реализовал нападающий «Спартака» Артём Фёдоров. Ему ассистировали Илья Зубов и Робин Ганзл. Менее двух минут красно-белым понадобилось, чтобы забросить вторую шайбу, – после передач Каспарса Даугавиньша и Акима Тришина отличился Зубов. В середине второго периода «Спартак» довёл счёт до крупного. Даугавиньш реализовал большинство. Ему ассистировали Зубов и Фёдоров. На 44-й минуте Вадим Шипачёв после передач Игоря Полыгалова и Михала Чайковски реализовал большинство и сократил отставание «Динамо». За 19 секунд до конца основного времени бело-голубые забросили вновь — отличился Андре Петерссон, — но уже не успели спасти этот матч.

Напомним, первые две игры остались за бело-голубыми – 5:1, 4:3. В третьем матче серии сильнее был «Спартак». Красно-белые победили в овертайме со счётом 5:4, уступая в ходе матча 0:3.

Следующую игру команды проведут 10 марта на льду «ВТБ Арены».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Фёдоров (Зубов, Ганзл) – 10:33' (5x4)   2:0 Зубов (Даугавиньш, Тришин) – 12:20' (5x5)   3:0 Даугавиньш (Зубов, Фёдоров) – 34:23' (5x4)   3:1 Шипачёв (Полыгалов, Чайковски) – 43:03' (5x4)   3:2 Петерссон – 59:41' (6x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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