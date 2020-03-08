Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после окончания матча

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Матч закончился победой хозяев — 3:2. Счёт в серии стал равным — 2-2.



В конце матча, когда уже должна была прозвучать финальная сирена, хоккеисты обеих команд устроили массовую драку. В итоге штрафы получили динамовец Егор Зайцев (2 минуты, грубость) и спартаковец Артём Фёдоров (10 минут, дисциплинарный штраф).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первые две игры остались за бело-голубыми – 5:1, 4:3. В третьем матче серии сильнее был «Спартак». Красно-белые победили в овертайме со счётом 5:4, уступая в ходе матча 0:3.



Следующую игру команды проведут 10 марта на льду «ВТБ Арены».