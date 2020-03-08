Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после окончания матча

Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после окончания матча
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Матч закончился победой хозяев — 3:2. Счёт в серии стал равным — 2-2.

В конце матча, когда уже должна была прозвучать финальная сирена, хоккеисты обеих команд устроили массовую драку. В итоге штрафы получили динамовец Егор Зайцев (2 минуты, грубость) и спартаковец Артём Фёдоров (10 минут, дисциплинарный штраф).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первые две игры остались за бело-голубыми – 5:1, 4:3. В третьем матче серии сильнее был «Спартак». Красно-белые победили в овертайме со счётом 5:4, уступая в ходе матча 0:3.

Следующую игру команды проведут 10 марта на льду «ВТБ Арены».

Дерби Москвы продлится семь матчей? «Спартак» и «Динамо» начнут всё заново
«Спартак» снова обыграл московское «Динамо» и сравнял счёт в противостоянии. Теперь серия пойдёт до двух побед.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020