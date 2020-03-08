Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после окончания матча

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Матч закончился победой хозяев — 3:2. Счёт в серии стал равным — 2-2.
В конце матча, когда уже должна была прозвучать финальная сирена, хоккеисты обеих команд устроили массовую драку. В итоге штрафы получили динамовец Егор Зайцев (2 минуты, грубость) и спартаковец Артём Фёдоров (10 минут, дисциплинарный штраф).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, первые две игры остались за бело-голубыми – 5:1, 4:3. В третьем матче серии сильнее был «Спартак». Красно-белые победили в овертайме со счётом 5:4, уступая в ходе матча 0:3.
Следующую игру команды проведут 10 марта на льду «ВТБ Арены».
- 8 марта 2020
-
19:53
-
19:43
-
19:38
-
19:20
-
18:32
-
18:23
-
17:22
-
17:04
-
17:01
-
16:59
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:27
-
16:18
-
16:06
-
15:46
-
15:13
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:24
-
14:15
-
14:00
-
13:34
-
13:12
-
13:00
-
12:33
-
12:01
-
11:48
-
11:35
-
11:12
-
11:00
-
10:37
-
10:15