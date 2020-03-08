Квартальнов прокомментировал победу «Ак Барса» в серии с «Нефтехимиком»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина и всей серии с нижнекамским «Нефтехимиком».
«Мы довольны победой с минимальным счётом, выстояли концовку. Серия получилась тяжёлой, в каждом матче «Нефтехимик» хорошо начинал, так же как и сегодня, потом мы влились в игру. Отмечу, что хорошо сыграл вратарь соперника, особенно здесь, в Нижнекамске. Контактный, быстрый хоккей, который было интересно всем смотреть. Выиграли, идём дальше. Нижнекамск молодцы, Вячеслав Буцаев сделал хорошую команду», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.
«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф, выиграв серию с «Нефтехимиком» — 4-0.
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