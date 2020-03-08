Яшкин: Фёдоров бросил по воротам, когда время уже закончилось. Какой смысл бросать?

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком» (2:3), а также массовую драку, которую хоккеисты устроили после финальной сирены.



«Вы сами видели, что случилось на последней секунде. Фёдоров бросил по воротам, когда время уже закончилось. Какой смысл бросать?



Оба матча получились тяжёлыми, в плей-офф не бывает лёгких встреч. Отдыхать не приходится. Где-то не везёт нам в большинстве, а где-то сыграли не так точно, как надо. Нужно было реализовывать, потому что было много моментов, чтобы сравнять счёт. Может, где-то отскоки были не те, но нужно биться и лезть на пятак.

Может, где-то переживали в начале матча, лишние удаления сделали, в которых получили два гола. Будем избегать их и играть в равных составах. Ерёменко сыграл как всегда отлично», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после окончания матча