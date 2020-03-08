Знарок: при счёте 3:0 «Спартак» неправильно сыграл, прижались к своим воротам

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (3:2).
«Неплохо начали, а потом, при счёте 3:0, неправильно сыграли. Немножко прижались к своим воротам, но довели матч до победы. В эпизоде со вторым голом «Динамо» нам объяснили, что шайба попала вратарю в шлем, но была голевая ситуация, поэтому не стали останавливать. Но после этого ещё и вратаря сбивали. Тайм-аут брал для того, чтобы сказать ребятам, что мы неправильно стали играть.
Гудачека не было в заявке, так как решили сыграть в пять полевых иностранцев. Повреждение Якова Рылова? Завтра попробует, надеюсь, что всё будет в порядке. Можно ли считать эту победу подарком моей красивой дочери на 8 марта? У меня не только дочь, у меня две дочери красивые и жена очень красивая. Мы поздравляем всех женщин», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 марта 2020
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