Яркий перформанс болельщиков и потасовка стенка на стенку на льду. Фото победы «Спартака»

8 марта в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Матч закончился победой хозяев — 3:2. Счёт в серии стал равным — 2-2.



На 11-й минуте большинство реализовал нападающий «Спартака» Артём Фёдоров. Ему ассистировали Илья Зубов и Робин Ганзл. Менее двух минут красно-белым понадобилось, чтобы забросить вторую шайбу, – после передач Каспарса Даугавиньша и Акима Тришина отличился Зубов. В середине второго периода «Спартак» довёл счёт до крупного. Даугавиньш реализовал большинство. Ему ассистировали Зубов и Фёдоров. На 44-й минуте Вадим Шипачёв после передач Игоря Полыгалова и Михала Чайковски реализовал большинство и сократил отставание «Динамо». За 19 секунд до конца основного времени бело-голубые забросили вновь — отличился Андре Петерссон, — но уже не успели спасти этот матч.



Напомним, первые две игры остались за бело-голубыми – 5:1, 4:3. В третьем матче серии сильнее был «Спартак». Красно-белые победили в овертайме со счётом 5:4, уступая в ходе матча 0:3. Следующую игру команды проведут 10 марта на льду «ВТБ Арены».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.