Марло забросил первую шайбу за «Питтсбург»

Нападающий Патрик Марло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» забросил первую шайбу за «Питтсбург Пингвинз», куда он был обменён из «Сан-Хосе Шаркс» на право выбора в третьем раунде драфта.



Встреча «Питтсбурга» и «Каролины» проходит в данный момент, счёт 1:1, идёт первый период. Марло отличился на 10-й минуте после передачи Конора Шири. «Харрикейнз» отыгрались спустя 33 секунды. Шайбу забросил Морган Гики. Ему ассистировали Джейк Гардинер и Тревор ван Римсдайк .



Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз».



После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.