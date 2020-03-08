Малкин забил за «Питтсбург» во втором матче подряд

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал автором одной из шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Россиянин забивает уже второй игре подряд. Он также отличился в поединке с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).
Встреча «Питтсбурга» и «Каролины» проходит в данный момент, счёт 2:1, идёт второй период. На 10-й минуте после передачи Конора Шири отличился форвард «пингвинов» Патрик Марло. «Харрикейнз» отыгрались спустя 33 секунды. Шайбу забросил Морган Гики. Ему ассистировали Джейк Гардинер и Тревор ван Римсдайк. На 17-й минуте Малкин вновь вывел вперед «Питтсбург» россиянин реализовал большинство — 5 на 3. Баллы за результативные передачи в этом эпизоде у Джастина Шульца и Брайана Раста.
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