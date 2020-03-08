Фёдоров: я даже не понял, что случилось на последних секундах, весь дворец орал

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (3:2), а также массовую драку, которую хоккеисты устроили после финальной сирены.



«Если честно, я даже не понял, что случилось на последних секундах. Весь дворец орал, я даже намёка на сирену не слышал, поэтому и бросил по воротам. Честно не слышал. Только потом допёрло. Вообще, целился в ворота, но, видимо, с прицелом что-то не то. Если говорить в целом об игре, нам противостоит очень хорошая команда, лёгких матчей мы не ждали и не ждём. Слава богу, нам хватило добытого преимущества и в итоге удалось сравнять счёт в серии.



Что со мной случилось на последней минуте второго периода? Ударили в пах… Минут через пять оклемался, пришлось поприседать. Перелом в серии наступил? Он наступит, когда кто-то выиграет четвёртый матч», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Яшкин: Фёдоров бросил по воротам, когда время уже закончилось. Какой смысл бросать?