Никитин: все игры с «Торпедо» были тяжёлые, для ЦСКА это очень хорошо

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» — 4-0. «Армейцы» выиграли четвёртый матч в овертайме со счётом 3:2.

«Сегодняшняя игра показала всю серию. Все игры были тяжёлые. Я в принципе думаю, что для нас это было тоже очень хорошо. Благодарим «Торпедо» за хорошую игру. Довольны победой и готовимся дальше.



Команда отдала инициативу сопернику в начале встречи и начала играть только после того, как стала уступать в счёте? Хозяева хорошо играли. Психология есть психология от неё никуда не уйдёшь. Хорошо, что вовремя переключились.



Собираюсь ли присутствовать лично на серии «Динамо» — «Спартак»? Нет, думаю, что у нас будет видео, нам эмоции ещё пригодятся», — приводит слова Никитина сайт ЦСКА.