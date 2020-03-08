Никитин: все игры с «Торпедо» были тяжёлые, для ЦСКА это очень хорошо

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» — 4-0. «Армейцы» выиграли четвёртый матч в овертайме со счётом 3:2.
«Сегодняшняя игра показала всю серию. Все игры были тяжёлые. Я в принципе думаю, что для нас это было тоже очень хорошо. Благодарим «Торпедо» за хорошую игру. Довольны победой и готовимся дальше.
Команда отдала инициативу сопернику в начале встречи и начала играть только после того, как стала уступать в счёте? Хозяева хорошо играли. Психология есть психология от неё никуда не уйдёшь. Хорошо, что вовремя переключились.
Собираюсь ли присутствовать лично на серии «Динамо» — «Спартак»? Нет, думаю, что у нас будет видео, нам эмоции ещё пригодятся», — приводит слова Никитина сайт ЦСКА.
- 8 марта 2020
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