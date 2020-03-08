Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никитин: все игры с «Торпедо» были тяжёлые, для ЦСКА это очень хорошо

Никитин: все игры с «Торпедо» были тяжёлые, для ЦСКА это очень хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» — 4-0. «Армейцы» выиграли четвёртый матч в овертайме со счётом 3:2.

«Сегодняшняя игра показала всю серию. Все игры были тяжёлые. Я в принципе думаю, что для нас это было тоже очень хорошо. Благодарим «Торпедо» за хорошую игру. Довольны победой и готовимся дальше.

Команда отдала инициативу сопернику в начале встречи и начала играть только после того, как стала уступать в счёте? Хозяева хорошо играли. Психология есть психология от неё никуда не уйдёшь. Хорошо, что вовремя переключились.

Собираюсь ли присутствовать лично на серии «Динамо» — «Спартак»? Нет, думаю, что у нас будет видео, нам эмоции ещё пригодятся», — приводит слова Никитина сайт ЦСКА.

Немировски: то, как мы действовали последние две игры, должно было привести к 2-2 в серии
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020