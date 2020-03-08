Гол Малкина не спас «Питтсбург» от крупного поражения в матче с «Каролиной»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» и закончилась крупной победой гостей со счётом 6:2.



На 10-й минуте после передачи Конора Шири отличился форвард «пингвинов» Патрик Марло. «Харрикейнз» отыгрались спустя 33 секунды. Шайбу забросил Морган Гики. Ему ассистировали Джейк Гардинер и Тревор ван Римсдайк. На 17-й минуте Евгений Малкин вновь вывел «Питтсбург» вперёд, реализовав большинство «5 на 3». Баллы за результативные передачи в этом эпизоде записали на свой счёт Джастин Шульц и Брайан Раст.



На 34-й минуте Джейккоб Славин с передач Джордана Мартинука и Гики счёт сравнял. А в концовке второго периода «Каролина» вышла вперёд. Отличился Джейк Гардинер. Ему ассистировали Мартин Нечас и Нино Нидеррайтер.



В середине третьей двадцатиминутки Джастин Уильямс после передач Хейдна Флёри и Джордана Стаала увеличил преимущество гостей. На 56-й минуте он оформил дубль. Балл за результативную передачу вновь получил Стаал. Окончательный счёт в матче установил Гики, крупная победа гостей – 6:2.