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Гол Малкина не спас «Питтсбург» от крупного поражения в матче с «Каролиной»

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от крупного поражения в матче с «Каролиной»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» и закончилась крупной победой гостей со счётом 6:2.

На 10-й минуте после передачи Конора Шири отличился форвард «пингвинов» Патрик Марло. «Харрикейнз» отыгрались спустя 33 секунды. Шайбу забросил Морган Гики. Ему ассистировали Джейк Гардинер и Тревор ван Римсдайк. На 17-й минуте Евгений Малкин вновь вывел «Питтсбург» вперёд, реализовав большинство «5 на 3». Баллы за результативные передачи в этом эпизоде записали на свой счёт Джастин Шульц и Брайан Раст.

На 34-й минуте Джейккоб Славин с передач Джордана Мартинука и Гики счёт сравнял. А в концовке второго периода «Каролина» вышла вперёд. Отличился Джейк Гардинер. Ему ассистировали Мартин Нечас и Нино Нидеррайтер.

В середине третьей двадцатиминутки Джастин Уильямс после передач Хейдна Флёри и Джордана Стаала увеличил преимущество гостей. На 56-й минуте он оформил дубль. Балл за результативную передачу вновь получил Стаал. Окончательный счёт в матче установил Гики, крупная победа гостей – 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Марло (Шири) – 09:19' (5x5)   1:1 Гики (Гардинер, ван Римсдайк) – 09:52' (5x5)   2:1 Малкин (Шульц, Раст) – 16:33' (5x3)   2:2 Славин (Мартинук, Гики) – 33:07' (5x5)   2:3 Гардинер (Нечас, Нидеррайтер) – 38:04' (5x4)   2:4 Уильямс (Флёри, Стаал) – 48:30' (5x5)   2:5 Уильямс (Стаал) – 55:02' (5x5)   2:6 Гики (Мартинук, Флёри) – 56:19' (5x5)
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