«Тампа» уступила «Детройту», Кучеров не реализовал буллит

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (Мичиган, США) состолялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Детройта» в серии буллитов, 5:4.

Основное время матча завершилось вничью, 4:4. В составе «Детройта» отличились Робби Фаббри, Дилан Ларкин, Энтони Манта и Тайлер Бертуцци. Голы за «Тампу» забили Брейден Поинт (дважды), Картер Вераге и Патрик Марун. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв ассистировали Поинту, когда он забросил первую шайбу в матче. Таким образом, Кучеров отдал 51-ю голевую передачу в текущем сезоне, всего на его счету 84 (33+51) очко в 66 матчах. Сергачёв набрал 35-е (10+25) очко в 69 матчах сезона-2019/2020.

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В серии буллитов сильнее были хозяева. Дилан Ларкин и Робби Фаббри свои попытки реализовали, а Энтони Чирелли и Никита Кучеров бросили мимо ворот. Единственный результативный буллит «Тампы» на счету Михаила Сергачёва.

«Детройт» занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе Восточной конференции, «Тампа» — на втором месте в том же дивизионе.