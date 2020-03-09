Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» уступила «Детройту», Кучеров не реализовал буллит

«Тампа» уступила «Детройту», Кучеров не реализовал буллит
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (Мичиган, США) состолялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Детройта» в серии буллитов, 5:4.

Основное время матча завершилось вничью, 4:4. В составе «Детройта» отличились Робби Фаббри, Дилан Ларкин, Энтони Манта и Тайлер Бертуцци. Голы за «Тампу» забили Брейден Поинт (дважды), Картер Вераге и Патрик Марун. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв ассистировали Поинту, когда он забросил первую шайбу в матче. Таким образом, Кучеров отдал 51-ю голевую передачу в текущем сезоне, всего на его счету 84 (33+51) очко в 66 матчах. Сергачёв набрал 35-е (10+25) очко в 69 матчах сезона-2019/2020.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В серии буллитов сильнее были хозяева. Дилан Ларкин и Робби Фаббри свои попытки реализовали, а Энтони Чирелли и Никита Кучеров бросили мимо ворот. Единственный результативный буллит «Тампы» на счету Михаила Сергачёва.

«Детройт» занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе Восточной конференции, «Тампа» — на втором месте в том же дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 4
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фаббри (Бертуцци, Манта) – 10:11' (5x5)   1:1 Пойнт (Джонсон, Кучеров) – 31:11' (5x4)   1:2 Вераге – 34:57' (5x5)   2:2 Ларкин (Манта, Бертуцци) – 39:45' (5x5)   3:2 Манта (Ларкин, Бертуцци) – 41:41' (5x4)   4:2 Бертуцци (Манта, Ларкин) – 44:24' (5x5)   4:3 Пойнт (Гурд) – 45:55' (5x5)   4:4 Марун (Шенн, Гурд) – 51:19' (5x5)   5:4 Фаббри – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020