«Калгари» отыгрался с 0:3, но проиграл «Вегасу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Во втором периоде «Вегас» вёл со счётом 3:0 благодаря голам Томаша Носека, Ника Холдена и Макса Пасиоретти. Однако, «Калгари» удалось сравнять счёт. Забитыми голами отличились Милан Лучич, Диллон Дюбе и Мэттью Ткачук. За минуту до конца третьего периода «Вегасу» удалось забросить две шайбы и вырвать победу в этой встрече. Голы в свой актив записали Ши Теодор и Джонатан Маршессо.

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В другом матче «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:0.