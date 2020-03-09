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«Калгари» отыгрался с 0:3, но проиграл «Вегасу»

«Калгари» отыгрался с 0:3, но проиграл «Вегасу»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Во втором периоде «Вегас» вёл со счётом 3:0 благодаря голам Томаша Носека, Ника Холдена и Макса Пасиоретти. Однако, «Калгари» удалось сравнять счёт. Забитыми голами отличились Милан Лучич, Диллон Дюбе и Мэттью Ткачук. За минуту до конца третьего периода «Вегасу» удалось забросить две шайбы и вырвать победу в этой встрече. Голы в свой актив записали Ши Теодор и Джонатан Маршессо.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В другом матче «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 02:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Носек (Ривз, Холден) – 05:24' (5x5)   0:2 Холден (Казинс, Пирри) – 11:49' (5x5)   0:3 Пасиоретти (Карлссон, Штястны) – 23:39' (5x4)   1:3 Лучич – 28:23' (5x5)   2:3 Дюбе (Баклунд, Лучич) – 36:32' (5x4)   3:3 Ткачук (Манджапане, Густафссон) – 57:00' (5x5)   3:4 Теодор (Мартинес, Стивенсон) – 58:50' (5x5)   3:5 Маршессо (Смит, Карлссон) – 59:42' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 02:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бортуццо (Шенн, Шварц) – 26:41' (5x5)   0:2 Пьетранджело (Шварц, Бле) – 45:37' (5x5)
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