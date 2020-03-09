Задоров пропустил второй матч подряд по решению тренера «Колорадо»
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пропустил второй матч подряд и третий в сезоне по решению тренера. На игре с «Сан-Хосе Шаркс» его в составе вновь заменил Кевин Конотон.
Последний раз Задоров выходил на лёд в матче с «Анахайм Дакс», сыграл менее восьми минут и заработал показатель полезности «-3». Задоров был на льду при трёх пропущенных шайбах, после третьего гола «Анахайма», который был забит в середине второго периода, он не появлялся на льду.
В этом сезоне Задоров провёл 62 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+6».
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Задоров провёл 354 матча, в которых забил 22 гола и сделал 53 результативные передачи при показателе полезности "-10".
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