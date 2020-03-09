Задоров пропустил второй матч подряд по решению тренера «Колорадо»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пропустил второй матч подряд и третий в сезоне по решению тренера. На игре с «Сан-Хосе Шаркс» его в составе вновь заменил Кевин Конотон.

Последний раз Задоров выходил на лёд в матче с «Анахайм Дакс», сыграл менее восьми минут и заработал показатель полезности «-3». Задоров был на льду при трёх пропущенных шайбах, после третьего гола «Анахайма», который был забит в середине второго периода, он не появлялся на льду.

В этом сезоне Задоров провёл 62 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+6».

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Задоров провёл 354 матча, в которых забил 22 гола и сделал 53 результативные передачи при показателе полезности "-10".