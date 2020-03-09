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Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Ванкувер»

Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Эмиль Бемстрём и Эрик Робинсон. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Единственную шайбу в составе «Ванкувера» забросил Элиас Петтерссон.

«Ванкувер» потерпел пятое поражение за последние шесть игр. «Коламбус» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений подряд.

В другом матче «Миннесота Уайлд» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:4.

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бемстрём (Дюбуа, Веннберг) – 27:18' (5x5)   0:2 Робинсон (Савар, Гавриков) – 39:32' (5x5)   1:2 Петтерссон – 48:19' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Сильверберг (Ракелль, Ларссон) – 11:18' (5x5)   1:1 Цуккарелло (Гальченюк, Фолиньо) – 12:02' (5x5)   1:2 Фиала (Паризе, Сперджен) – 13:33' (5x4)   2:2 Хайнен (Милано, Гецлаф) – 31:52' (5x5)   3:2 Сильверберг (Ракелль) – 34:55' (5x5)   3:3 Раск – 41:49' (5x5)   3:4 Гальченюк – 54:20' (5x5)   4:4 Юус (Сильверберг, Ракелль) – 58:18' (6x5)   4:5 Фиала (Канин, Сутер) – 64:01' (4x3)
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