Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Эмиль Бемстрём и Эрик Робинсон. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Единственную шайбу в составе «Ванкувера» забросил Элиас Петтерссон.

«Ванкувер» потерпел пятое поражение за последние шесть игр. «Коламбус» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений подряд.

В другом матче «Миннесота Уайлд» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:4.

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