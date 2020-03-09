Беднар – о том, почему Задоров остаётся в запасе: его игра уже долгое время на спаде

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар объяснил, почему российский защитник Никита Задоров пропустил второй матч подряд и третий в сезоне.

«Ему надо продолжать работать, и он получит шанс вернуться в состав. У Иэна Коула был неудачный прошлый матч, он был на льду при первых трёх пропущенных голах, я сократил его игровое время в концовке. Так же было с Задоровым в матче до этого. Разница между ними в том, что Коул в последнее время играет ответственно, здорово, а игра Никиты уже довольно долгое время на спаде. Сейчас нам нужна стабильность, это не личное, мы просто пытаемся выиграть», — приводятся слова Беднара на официальном сайте «Колорадо».

В этом сезоне Задоров провёл 62 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+6».