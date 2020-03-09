Плющев: если оценивать силу клубов, «Автомобилист» должен вести 3-1 в серии с «Сибирью»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об игре «Автомобилиста» и «Локомотива» в плей-офф.



«Наряду с «Локомотивом» «Автомобилист» — одно из главных разочарований плей-офф. От этих команд ждали выхода в четвертьфинал, но сейчас они обе рады, что не завершили плей-офф всухую.



Понятно, что в Ярославле большая проблема в тренерском звене, канадские специалисты оказались не готовы как к регулярному чемпионату, так и к плей-офф. В чём проблемы в Екатеринбурге — надо разбираться. Если оценивать силу команд, то счёт в серии с «Сибирью» сейчас должен был быть не 1-3, а 3-1 в пользу «Автомобилиста». Но произошёл какой-то сбой, Екатеринбург трудно узнать, особенно легионеров.



У «Автомобилиста» есть игровой потенциал, чтобы сравнять счёт в серии. Но плей-офф — это прежде всего настрой, психология. Есть ли этот настрой у команды — главный вопрос», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Драки, шесть голов и первая шайба Дацюка. «Автомобилист» ожил в плей-офф Команда Андрея Мартемьянова вернула серию в Екатеринбург, уверенно переиграв «Сибирь» в четвёртом матче.