Плющев: если оценивать силу клубов, «Автомобилист» должен вести 3-1 в серии с «Сибирью»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об игре «Автомобилиста» и «Локомотива» в плей-офф.
«Наряду с «Локомотивом» «Автомобилист» — одно из главных разочарований плей-офф. От этих команд ждали выхода в четвертьфинал, но сейчас они обе рады, что не завершили плей-офф всухую.
Понятно, что в Ярославле большая проблема в тренерском звене, канадские специалисты оказались не готовы как к регулярному чемпионату, так и к плей-офф. В чём проблемы в Екатеринбурге — надо разбираться. Если оценивать силу команд, то счёт в серии с «Сибирью» сейчас должен был быть не 1-3, а 3-1 в пользу «Автомобилиста». Но произошёл какой-то сбой, Екатеринбург трудно узнать, особенно легионеров.
У «Автомобилиста» есть игровой потенциал, чтобы сравнять счёт в серии. Но плей-офф — это прежде всего настрой, психология. Есть ли этот настрой у команды — главный вопрос», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.
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