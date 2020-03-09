Купер: у всех в «Тампе» была тяжёлая ночь, никто не лёг раньше четырёх утра

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после проигранного матча с «Детройт Ред Уингз» (4:5 Б) поделился мнением о том, что его команда пришлось провести две встречи за два дня.



«У всех была тяжёлая ночь перед матчем. Никто не лег раньше четырёх утра, при этом игра с „Детройтом“ начиналась в 17:00», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Основное время матча завершилось вничью — 4:4. В составе «Детройта» отличились Робби Фаббри, Дилан Ларкин, Энтони Манта и Тайлер Бертуцци. Голы за «Тампу» забили Брейден Пойнт (дважды), Картер Вераге и Патрик Марун. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв ассистировали Пойнту, когда он забросил первую шайбу в матче. Таким образом, Кучеров отдал 51-ю голевую передачу в текущем сезоне, всего на его счету стало 84 (33+51) очка в 66 матчах. Сергачёв набрал 35-е (10+25) очко в 69 матчах. В серии буллитов сильнее были хозяева. Дилан Ларкин и Робби Фаббри свои попытки реализовали, а Энтони Чирелли и Никита Кучеров бросили мимо ворот. Единственный результативный буллит «Тампы» на счету Михаила Сергачёва.