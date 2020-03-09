Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 8 марта 2020 года
8 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 10 российских хоккеистов. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников отметился голом и результативной передачей, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал в актив заброшенную шайбу, Владислав Гавриков и Никита Кучеров заработали по одной результативной передаче.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Брс
|Хиты
|Блоки
|Вбрас
|Время
|А. Свечников (н)
Малкин (н)
Кучеров (н)
Сергачёв (з)
Барбашёв (н)
Гавриков (з)
Ничушкин (н)
Каменев (н)
Наместников (н)
Кныжов (з)
|«Каролина»
«Питтсбург»
«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Сент-Луис»
«Коламбус»
«Колорадо»
«Колорадо»
«Колорадо»
«Сан-Хосе»
|0
1+0
0+1
0
0
0+1
0
0
1+1
0
|-1
-2
-1
0
0
+2
-1
0
+2
0
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2
2
2
4
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0
2
2
0
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8
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0
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3
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2
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2
0
2
1
0
0
0
3
2
|-
59%
-
-
33%
-
-
50%
-
-
|17.08
20.39
21.30
25.13
14.06
22.24
12.43
08.14
18.04
09.03
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