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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 8 марта 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 8 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

8 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 10 российских хоккеистов. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников отметился голом и результативной передачей, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал в актив заброшенную шайбу, Владислав Гавриков и Никита Кучеров заработали по одной результативной передаче.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБрсХитыБлокиВбрасВремя
А. Свечников (н)

Малкин (н)

Кучеров (н)

Сергачёв (з)

Барбашёв (н)

Гавриков (з)

Ничушкин (н)

Каменев (н)

Наместников (н)

Кныжов (з)		«Каролина»

«Питтсбург»

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Сент-Луис»

«Коламбус»

«Колорадо»

«Колорадо»

«Колорадо»

«Сан-Хосе»		0

1+0

0+1

0

0

0+1

0

0

1+1

0		-1

-2

-1

0

0

+2

-1

0

+2

0		2

2

2

2

4

0

0

2

2

0		2

2

8

2

1

2

5

0

2

0		2

2

1

1

4

2

3

2

1

2		0

2

0

2

1

0

0

0

3

2		-

59%

-

-

33%

-

-

50%

-

-		17.08

20.39

21.30

25.13

14.06

22.24

12.43

08.14

18.04

09.03
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