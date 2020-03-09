Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 8 марта 2020 года

8 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 10 российских хоккеистов. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников отметился голом и результативной передачей, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал в актив заброшенную шайбу, Владислав Гавриков и Никита Кучеров заработали по одной результативной передаче.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Брс Хиты Блоки Вбрас Время А. Свечников (н)



Малкин (н)



Кучеров (н)



Сергачёв (з)



Барбашёв (н)



Гавриков (з)



Ничушкин (н)



Каменев (н)



Наместников (н)



Кныжов (з) «Каролина»



«Питтсбург»



«Тампа-Бэй»



«Тампа-Бэй»



«Сент-Луис»



«Коламбус»



«Колорадо»



«Колорадо»



«Колорадо»



«Сан-Хосе» 0



1+0



0+1



0



0



0+1



0



0



1+1



0 -1



-2



-1



0



0



+2



-1



0



+2



0 2



2



2



2



4



0



0



2



2



0 2



2



8



2



1



2



5



0



2



0 2



2



1



1



4



2



3



2



1



2 0



2



0



2



1



0



0



0



3



2 -



59%



-



-



33%



-



-



50%



-



- 17.08



20.39



21.30



25.13



14.06



22.24



12.43



08.14



18.04



09.03