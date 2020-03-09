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Федерация хоккея России сделала заявление по поводу отмены женского ЧМ

Федерация хоккея России сделала заявление по поводу отмены женского ЧМ
Хоккей / Прочие 0

Федерация хоккея России прокомментировала отмену женского чемпионата мира по хоккею. Напомним, Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде, из-за угрозы заражения коронавирусом.

При условии одобрения конгрессом ИИХФ канадские города Труро и Галифакс примут у себя чемпионат мира среди женщин в 2021 году.

«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решение ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. Национальная женская сборная России продолжит подготовку к международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — указано в заявлении на официальном сайте ФХР.

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Дедлайн по окончательному решению – 15 апреля.
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