Федерация хоккея России сделала заявление по поводу отмены женского ЧМ
Федерация хоккея России прокомментировала отмену женского чемпионата мира по хоккею. Напомним, Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде, из-за угрозы заражения коронавирусом.
При условии одобрения конгрессом ИИХФ канадские города Труро и Галифакс примут у себя чемпионат мира среди женщин в 2021 году.
«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решение ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. Национальная женская сборная России продолжит подготовку к международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — указано в заявлении на официальном сайте ФХР.
ЧМ по хоккею. Какие проблемы из-за коронавируса и почему турнир готова спасти Россия
Дедлайн по окончательному решению – 15 апреля.
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