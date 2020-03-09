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Панин, Широков и Холланд оштрафованы

Панин, Широков и Холланд оштрафованы
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды двух матчей.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Питера Холланда наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата Юлаев» Григория Панина наказание по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (2+10), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Сергея Широкова наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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