Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.



Лучшим хоккеистом дня признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Морган Гики, забросивший две шайбы и отдавший одну результативную передачу в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:2).



Второй звездой стал форвард «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, записавший на свой счёт 4 (1+3) балла во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4 Б).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен, оформивший «сухарь» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (2:0). Всего вратарь отразил 29 бросков.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020