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Вихарев: я руками и ногами за то, чтобы остаться в «Адмирале». Но от меня это не зависит

Вихарев: я руками и ногами за то, чтобы остаться в «Адмирале». Но от меня это не зависит
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Адмирала» Денис Вихарев подвёл итоги сезона для своей команды. Напомним, «моряки» не попали в плей-офф и стали худшей командой Востока.

«Всё было стабильно, без скандалов, ругани, интриг. Мы планомерно готовились к чемпионату, нормально в него вошли и провели. Всё было отлично, но осадок остался от того, что мы не выполнили задачу, не попали в плей-офф. Не было ли проблем с задержкой зарплаты? Да уже и в прошлом сезоне, если не считать проблем с перелётами и переездами, всё было вовремя. А в этом вообще всё на высшем уровне, здесь никаких претензий быть не может. Спасибо за это руководству.

Впереди межсезонье, переговоры о новом контракте, а как всё развернётся — сложно сказать. От меня это не зависит, у нас такой регламент, что я могу как остаться здесь, так и уехать в другой клуб. Сейчас идут переговоры, я руками и ногами за то, чтобы остаться здесь и играть дальше, тем более всё идёт по нарастающей, и на следующий сезон должно быть ещё лучше», — цитирует Вихарева официальный сайт клуба.

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