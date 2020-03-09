Ялонен — о ЧМ-2019: у нас не было звёзд. Но хоккей — не соревнование на скорость или силу
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен поделился мнением о принципах своей работы в национальной команде. В 2019 году финны выиграли чемпионат мира.
«У нас не было лучших игроков, больших звёзд, но у нас была лучшая команда. Это командный вид спорта, а не соревнование по силе броска или скорости катания. Мы умеем быть командой и этом наша сила. Финские хоккеисты хотят выступать за Финляндию.
Если спросить наших соперников, все скажут, что Финляндия — очень тяжёлый и жёсткий противник, которого очень непросто обыграть. Именно такой реакции мы ждём на нашу игру.
Ключом к успеху является развитие молодых игроков, их ориентация на командный хоккей. Хоккей — это игра коллективов», — цитирует Ялонена Iltalehti.
«Мы уже национальные герои!». Что творилось после победы Финляндии на ЧМ
Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.
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