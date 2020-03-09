Пашков – о сериях 4-0 в КХЛ: это говорит о том, что конкуренции длительное время нет

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ходе первого раунда Кубка Гагарина. Эксперт отметил низкий уровень конкуренции и выразил мнение, что команды разделились на чёткие группы лидеров и аутсайдеров.
«СКА, ЦСКА и «Ак Барс» (выиграли свои серии со счётом 4-0 у «Витязя», «Торпедо» и «Нефтехимика». — Прим. «Чемпионата») снова показали, что они на голову сильнее своих соперников. Это говорит о том, что конкуренции в лиге длительное время нет. Есть чёткое разделение на группу лидеров и внушительное число аутсайдеров, многие из которых даже не попали в плей-офф, давно лишившись теоретических шансов. Ничего хорошего в этом нет ни для зрителя, ни для российского хоккея. Нужна конкуренция и развитие лиги, однако результат во многих случаях предсказуем», — сказал Пашков «Чемпионату».
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