«Барыс» — «Металлург»: защитник Матушкин сыграет в центре третьего звена гостей

Стали известны составы казахстанского «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на пятый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Счёт в серии сейчас 3-1 в пользу «барсов». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 9 марта, начало матча — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;

Диц — Метальников, Михайлис — Валк — Старченко;

Блэкер — Шалапов, Акользин — Бойд — Шестаков;

Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.



«Металлург»:



Кошечкин (Носов);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;

Яковлев — Дронов, Потехин — Нестрашил — О`Делл;

Пивцакин — Минулин, Коробкин — Матушкин — Авраменко;

Антипин, Дорофеев, Тимкин — Неколенко — Любимов.