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«Барыс» — «Металлург»: защитник Матушкин сыграет в центре третьего звена гостей

«Барыс» — «Металлург»: защитник Матушкин сыграет в центре третьего звена гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы казахстанского «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на пятый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». Счёт в серии сейчас 3-1 в пользу «барсов». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 9 марта, начало матча — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;
Диц — Метальников, Михайлис — Валк — Старченко;
Блэкер — Шалапов, Акользин — Бойд — Шестаков;
Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.

«Металлург»:

Кошечкин (Носов);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;
Яковлев — Дронов, Потехин — Нестрашил — О`Делл;
Пивцакин — Минулин, Коробкин — Матушкин — Авраменко;
Антипин, Дорофеев, Тимкин — Неколенко — Любимов.

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