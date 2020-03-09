Малкин — о коронавирусе: принимаю витамины, ем фрукты. На концерты не хожу

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об эпидемии коронавируса.



«Я вообще стараюсь о негативе меньше думать. Сейчас надо больше о хоккее размышлять. Что с игрой «Питтсбурга» делать?



Но вообще коронавирус — это глобальная проблема. Это уже решается на государственном уровне. Это совсем не смешно. Ну, а что тут сделаешь? Стараюсь меньше бывать в массовом скоплении людей. На концерты не хожу. Дома проветриваю помещение. Принимаю витамины, ем фрукты.



Главное, чтобы семья была здоровая. Надеюсь, иммунитет меня не подведёт. Никто не застрахован, никто этого не хочет. Наверное, нескоро найдут вакцину. Но тем не менее как-то перекрутимся.



Сколько информации вокруг! Кто заразился, кто выздоровел. Уже вроде бы потеплело, но люди все равно заражаются. Не хочу даже накручивать себя! Возможно, у людей уже просто начинается паника. И я надеюсь, в скором времени все закончится», — цитирует Малкина «Матч ТВ».

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