Вайсфельд: увеличение конкуренции в КХЛ кому-то выгодно, а кому-то — нет

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о первом раунде Кубка Гагарина.



«СКА, ЦСКА и «Ак Барс» легко выиграли свои серии со счётом 4-0? Понятное дело, что подобное положение дел никому не нравится, за исключением болельщиков упомянутых команд. Чтобы увеличивать конкуренцию в КХЛ, необходимо введение потолка зарплат, снижение заявочного списка команд, процедура справедливого драфта. Другой вопрос, что кому-то это выгодно, а кому-то – нет. Во всём мире стараются повысить интерес к хоккею, нам тоже надо к этому стремиться.



«Спартак» теперь фаворит в серии с «Динамо»? Здесь ещё ничего непонятно. Второй матч динамовцы проиграли спартаковцам, выигрывая по ходу встречи со счётом 3:0. Это может психологически тяжело воздействовать на головы игроков. Посмотрим, как «бело-голубые» оправятся после двух поражений подряд. Для «Спартака» же наоборот, в психологическом плане заметен плюс, но ресурс у коллектива Олега Знарка не такой безграничный. Опыт Знарка? Но и у Крикунова опыта как минимум не меньше», — рассказал Вайсфельд «Чемпионату».

Дожмёт ли Знарок «Динамо» и почему в трёх сериях — 4-0. Эксперты – о плей-офф КХЛ Продолжат ли «Авангард» с «Салаватом» показывать «бразильский» хоккей и какие результаты тормозят развитие лиги.