«Барыс» — «Металлург»: Диц забросил красивую шайбу после сольного прохода

Капитан казахстанского «Барыса» Даррен Диц забил красивый гол в первом периоде матча с «Металлурга». Защитник удался сольный проход из угла площадки и точный бросок в ворота.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Составы команд
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;
Диц — Метальников, Михайлис — Валк — Старченко;
Блэкер — Шалапов, Акользин — Бойд — Шестаков;
Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.
«Металлург»:
Кошечкин (Носов);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;
Яковлев — Дронов, Потехин — Нестрашил — О`Делл;
Пивцакин — Минулин, Коробкин — Матушкин — Авраменко;
Антипин, Дорофеев, Тимкин — Неколенко — Любимов.
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