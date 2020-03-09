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«Барыс» — «Металлург»: Диц забросил красивую шайбу после сольного прохода

«Барыс» — «Металлург»: Диц забросил красивую шайбу после сольного прохода
Хоккей / КХЛ 0

Капитан казахстанского «Барыса» Даррен Диц забил красивый гол в первом периоде матча с «Металлурга». Защитник удался сольный проход из угла площадки и точный бросок в ворота.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Составы команд

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;
Диц — Метальников, Михайлис — Валк — Старченко;
Блэкер — Шалапов, Акользин — Бойд — Шестаков;
Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.

«Металлург»:

Кошечкин (Носов);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;
Яковлев — Дронов, Потехин — Нестрашил — О`Делл;
Пивцакин — Минулин, Коробкин — Матушкин — Авраменко;
Антипин, Дорофеев, Тимкин — Неколенко — Любимов.

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