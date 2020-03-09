«Барыс» — «Металлург»: Диц забросил красивую шайбу после сольного прохода

Капитан казахстанского «Барыса» Даррен Диц забил красивый гол в первом периоде матча с «Металлурга». Защитник удался сольный проход из угла площадки и точный бросок в ворота.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



Составы команд



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;

Диц — Метальников, Михайлис — Валк — Старченко;

Блэкер — Шалапов, Акользин — Бойд — Шестаков;

Орехов, Гурков — Сагадеев — Петухов.



«Металлург»:



Кошечкин (Носов);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;

Яковлев — Дронов, Потехин — Нестрашил — О`Делл;

Пивцакин — Минулин, Коробкин — Матушкин — Авраменко;

Антипин, Дорофеев, Тимкин — Неколенко — Любимов.