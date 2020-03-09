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Кожевников: пятый матч будет решающим в серии «Авангард» — «Салават»

Кожевников: пятый матч будет решающим в серии «Авангард» — «Салават»
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ходе первого раунда плей-офф КХЛ.

«СКА, ЦСКА и «Ак Барс» легко выиграли свои серии со счётом 4-0? На данном этапе это закономерно. Было ясно, что эти команды находятся намного выше своих соперников в мастерстве и опыте. Если брать регулярный чемпионат, то речь идёт об одной игре. В плей-офф же серия длинная, здесь должен быть фундамент. У этих команд он есть, они и должны были выигрывать.

Сегодня, на мой взгляд, у «Авангарда» с «Салаватом» решающий матч. Кто одержит в нём победу, тот и выйдет в следующий раунд. В таких сериях пятый матч при счёте 2-2 в подавляющем числе случаев становится определяющим», — рассказал Кожевников «Чемпионату».

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Продолжат ли «Авангард» с «Салаватом» показывать «бразильский» хоккей и какие результаты тормозят развитие лиги.
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