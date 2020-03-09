Кожевников: пятый матч будет решающим в серии «Авангард» — «Салават»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ходе первого раунда плей-офф КХЛ.
«СКА, ЦСКА и «Ак Барс» легко выиграли свои серии со счётом 4-0? На данном этапе это закономерно. Было ясно, что эти команды находятся намного выше своих соперников в мастерстве и опыте. Если брать регулярный чемпионат, то речь идёт об одной игре. В плей-офф же серия длинная, здесь должен быть фундамент. У этих команд он есть, они и должны были выигрывать.
Сегодня, на мой взгляд, у «Авангарда» с «Салаватом» решающий матч. Кто одержит в нём победу, тот и выйдет в следующий раунд. В таких сериях пятый матч при счёте 2-2 в подавляющем числе случаев становится определяющим», — рассказал Кожевников «Чемпионату».
Дожмёт ли Знарок «Динамо» и почему в трёх сериях — 4-0. Эксперты – о плей-офф КХЛ
Продолжат ли «Авангард» с «Салаватом» показывать «бразильский» хоккей и какие результаты тормозят развитие лиги.
Читайте также
- 9 марта 2020
-
15:35
-
15:02
-
14:27
-
14:15
-
13:31
-
13:14
-
13:00
-
12:51
-
12:10
-
11:54
-
11:43
-
11:29
-
11:16
-
10:45
-
10:29
-
09:56
-
09:31
-
08:55
-
08:49
-
08:41
-
08:29
-
08:12
-
07:56
-
07:47
-
07:33
-
07:21
-
06:34
-
06:10
-
02:56
-
01:41
-
00:00
- 8 марта 2020
-
23:18
-
22:56
-
22:28
-
22:21
Партнерский контент