«Авангард» — «Салават Юлаев»: команды назвали составы на пятый матч серии

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» на пятый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент счёт в противостоянии равный — 2-2.
Игра пройдёт сегодня, 9 марта, в Балашихе. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Войнов — Покка; Потапов — Стась — Дедунов;
Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Бондарев – Мартынов, Пьянов — Макмиллан — Бек;
Яремчук, Широков — Зернов — Андригетто.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Хохряков;
Мухамадуллин — Башкиров, Майоров — Картаев — Гиматов.
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