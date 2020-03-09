«Авангард» — «Салават Юлаев»: команды назвали составы на пятый матч серии

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» на пятый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент счёт в противостоянии равный — 2-2.



Игра пройдёт сегодня, 9 марта, в Балашихе. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Авангард»:

Бобков (Гарипов);

Войнов — Покка; Потапов — Стась — Дедунов;

Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Бондарев – Мартынов, Пьянов — Макмиллан — Бек;

Яремчук, Широков — Зернов — Андригетто.



«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Хохряков;

Мухамадуллин — Башкиров, Майоров — Картаев — Гиматов.