И. Воробьёв: с народом у «Магнитки» не очень, побили нас хорошо

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Барысом» (2:5). Казахстанский клуб выиграл противостояние — 4-1.



«Барыс» с победой в серии. «Барыс» был мощнее нас. С народом у нас не очень хорошо. Мы заканчивали в два иностранца и с ребятами из Кургана. Поэтому и побили нас хорошо, и в конце концов ещё и выиграли», — сказал Воробьёв на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, стартовые встречи серии прошли в Нур-Султане. В первой казахстанская команда взяла верх – 4:0. Во второй сильнее был «Металлург» — 3:0. После этого серия переехала в Магнитогорск, где «Барысу» удалось одержать две победы – 2:1 ОТ, 2:0.



«Барыс» стал четвёртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли питерский СКА, казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.