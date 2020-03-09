Скабелка: опасались этой серии, но ребята – молодчики, «лупились» и наши, и магнитогорские

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2). Казахстанский клуб выиграл противостояние — 4-1.



«Тяжёлая очень серия была. Все практически равные были игры, за исключением, наверное, второй. В ней „Магнитка“ доминировала, и шансов у нас было очень мало. Остальные были игры от ножа. Ребята – молодчики, „лупились“ и наши, и магнитогорские. Не хотел никто уступать. Естественно, мы опасались этого первого раунда. В сезоне, когда ты занимаешь какое-то высокое место по итогам регулярного чемпионата, ты не хочешь видеть в соперниках „Металлург“ в первом раунде. Хочу сказать спасибо большое ребятам, что здорово сработали в каждом моменте, в каждой смене. Да, ошибались, но была взаимовыручка. Плюс Эдди на последнем рубеже очень помогал нам. Конечно, мы очень рады, что продолжаем сезон, что мы вышли в следующий круг. Ждём соперника и готовимся к следующему раунду.



Все помнят серию, когда „Барыс“ вёл с Магнитогорском, но проиграл, в итоге 3-4? Я не знаю и не помню ту серию. Мне она была неинтересна, нет никаких параллелей. По-моему, один или два хоккеиста с той команды в составе. Зачем рассказывать какие-то вещи, которые были где-то и с кем-то. Это неинтересно. Мотивировать… Как может быть сложно мотивировать на решающий матч? Мы понимали, что это будет не так просто. Одно дело говорить, другое дело выйти и сыграть. Ребята вышли, я думаю, был мандраж, он ощущался. То, что забили три гола в первом периоде, они нам очень помогли. Но чувствовалась нервозность и во втором периоде. Не было такой уверенности. Третий период, я ребятам это сказал, мы отыграли по счёту именно в такой „плей-оффный“ хоккей, над которым мы работали всю эту серию. Третий период, в общем-то, и принёс нам результат. Мы знаем, какие мастера и с каким опытом ребята в Магнитогорске. Чуть зазевался и вынимай. Было тяжело, но это опыт. В нашей команде мало ребят, которые знают, как играть в таких матчах. Но это дело наживное.



Алихан Асетов пропустил первый раунд, увидят ли его болельщики во втором? Могу сказать так: на сегодняшний день в нашей команде играют те, кто на сегодняшний день лучше. У нас есть Алихан Асетов, Кирилл Панюков, тот же Алексей Маклюков не играл последние три игры. Все зависит от него, только от него. На сегодняшний день он не настолько готов, чтобы конкурировать с игроками, которые сейчас в составе.», — сказал Скабелка во время послематчевой пресс-конференции.