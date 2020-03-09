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«Авангард» — «Салават»: Панин впечатал в борт Зернова, за партнёра вступился Широков

«Авангард» — «Салават»: Панин впечатал в борт Зернова, за партнёра вступился Широков
Хоккей / КХЛ 0

В пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» (счёт 2:1, идёт второй период).

На 27-й минуте встречи между игроками произошла стычка. Григорий Панин припечатал к борту грубым силовым приёмом Дениса Зернова. Игрока омичей увели с площадки. За Зернова вступился Сергей Широков. В итоге Панин получил «2+10» штрафа. Широков – 2 минуты за грубость.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Войнов — Покка; Потапов — Стась — Дедунов;
Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Бондарев – Мартынов, Пьянов — Макмиллан — Бек;
Яремчук, Широков — Зернов — Андригетто.

«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Хохряков;
Мухамадуллин — Башкиров, Майоров — Картаев — Гиматов.

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