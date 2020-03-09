«Йокерит» — «Локомотив»: объявлены составы на пятый матч серии
Стали известны составы финского «Йокерита» и ярославского «Локомотива» на пятый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент «джокеры» ведут в серии со счётом 3-1. Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 9 марта, начало матча — в 19:30 мск.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О'Нилл;
Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;
Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Норман — Мозес;
Рясянен, Оксанен — Пильстрём — Анттила.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ландер — Денисенко;
Марков — Накладал, Аверин — Ткачёв — Да Коста;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Савченко, Беляев, Кудрявцев — Свитов — Ильенко.
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