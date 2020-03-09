«Йокерит» — «Локомотив»: объявлены составы на пятый матч серии

Стали известны составы финского «Йокерита» и ярославского «Локомотива» на пятый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент «джокеры» ведут в серии со счётом 3-1. Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 9 марта, начало матча — в 19:30 мск.



«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О'Нилл;

Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;

Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Норман — Мозес;

Рясянен, Оксанен — Пильстрём — Анттила.



«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);

Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ландер — Денисенко;

Марков — Накладал, Аверин — Ткачёв — Да Коста;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Савченко, Беляев, Кудрявцев — Свитов — Ильенко.