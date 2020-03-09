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Зибанеджад — первая звезда игровой недели в НХЛ

Зибанеджад — первая звезда игровой недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба НХЛ опубликовала на официальном сайте список трёх лучших игроков минувшей недели.

Первой звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Форвард забил семь голов в трёх матчах, оформив пента-трик в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5). 26-летний игрок в текущем сезоне набрал 72 (39+33) очка в 55 играх.

Второй звездой стал форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског, который набрал девять 9 (3+6) очков в четырех матчах недели.

Третьей звездой признан центральный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. В его активе 8 (4+4) очков в четырёх встречах недели. В игре с «Нэшвилл Предаторз» он впервые в карьере забросил четыре шайбы и во второй раз набрал 5 очков за игру (4+1).

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