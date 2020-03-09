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Хартли: эта серия с «Салаватом» — диаметрально противоположная по сравнению с прошлогодней

Хартли: эта серия с «Салаватом» — диаметрально противоположная по сравнению с прошлогодней
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал проигрыш своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:6). Уфимцы ведут в противостоянии — 3-2.

«Мы отлично начали, во втором периоде нас подкосили вторая и третья шайбы соперника, а Уфа воспользовалась моментами, превратив их в голы. Мы рассчитываем вернуть серию в Балашиху.

Игра Бобкова? Соперник выполнил шикарные броски, в большинстве они всё разыгрывали отлично. Удаление Широкова? Сергей продемонстрировал себя командным игроком. Войнова перевели к Покке, так как хотели улучшить условия для Славы. Мы увеличили его игровое время, это один из наших лучших защитников.

Со здоровьем у Зернова нет проблем, иначе мы бы не выпустили на лёд нашего молодого игрока. Он прошёл полноценное обследование в Германии. Повторюсь, никаких проблем нет.

Порой у нас просто нет пространства на льду, не получается разыгрывать комбинации и забивать. Серия диаметрально противоположная, по сравнению с той, что была годом ранее. Сейчас обе команды допускают многовато ошибок», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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