Хартли: эта серия с «Салаватом» — диаметрально противоположная по сравнению с прошлогодней

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал проигрыш своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:6). Уфимцы ведут в противостоянии — 3-2.
«Мы отлично начали, во втором периоде нас подкосили вторая и третья шайбы соперника, а Уфа воспользовалась моментами, превратив их в голы. Мы рассчитываем вернуть серию в Балашиху.
Игра Бобкова? Соперник выполнил шикарные броски, в большинстве они всё разыгрывали отлично. Удаление Широкова? Сергей продемонстрировал себя командным игроком. Войнова перевели к Покке, так как хотели улучшить условия для Славы. Мы увеличили его игровое время, это один из наших лучших защитников.
Со здоровьем у Зернова нет проблем, иначе мы бы не выпустили на лёд нашего молодого игрока. Он прошёл полноценное обследование в Германии. Повторюсь, никаких проблем нет.
Порой у нас просто нет пространства на льду, не получается разыгрывать комбинации и забивать. Серия диаметрально противоположная, по сравнению с той, что была годом ранее. Сейчас обе команды допускают многовато ошибок», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 9 марта 2020
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