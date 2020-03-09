Хохряков: важно, что «Салават» удачно отыграл в меньшинстве и забил в большинстве

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков поделился впечатлениями от пятого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (6:3), в этой встрече он оформил дубль.
«Пока наша победа ни о чём не говорит, серия до четырёх побед. Надо дальше работать. Не знаю, стало ли удаление Широкова ключевым, я даже не видел момента. Такие «качельные» счета связаны с большим желанием обеих команд, просто кто-то больше ошибается, вот и всё.
Сегодня важно, что мы удачно отыграли в меньшинстве, плюс забили в большинстве. Про свои голы могу сказать так: неважно, кто забивает. Выигрывает и делает игру команда. Нужно более серьёзно готовиться к домашнему матчу. С первых минут выходить и работать до конца. Мы выкинули из головы все прошлые ошибки, нужно делать выводы.
В прошлом году мы играли с «Авангардом» в финале конференции, а сейчас — в первом раунде. Сложно сравнить эти серии. Тот «Авангард», в котором играл я, и нынешний омский клуб — это кардинально разные команды», — передаёт слова Хохрякова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 9 марта 2020
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