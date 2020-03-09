Гуськов: «Салават» зависим от легионеров, но тройка Кадейкина тоже вытаскивает матчи

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов выделил игру нападающих «Салавата Юлаева» Владимира Жаркова, Петра Хохрякова и Александра Кадейкина в серии с «Авангардом», а также предположил, как может сложиться шестой матч между этими командами.
«Конечно, можно сказать, что «Салават» зависим от легионеров. Но то, как играют другие хоккеисты — я имею в виду Жаркова и Кадейкина, — не может не радовать руководство и тренеров клуба. Они делают много черновой работы и умеют забивать. В нужный момент эти люди берут лидерские качества на себя и забрасывают шайбы, вытаскивая таким образом матчи. В регулярке они хорошо взаимодействовали с Кугрышевым. Сейчас с ними уже три гола у Хохрякова, а Кугрышев, наоборот, где-то не может найти баланс между атакой и обороной («–6» в серии с «Авангардом» — Прим. «Чемпионата»). Это силовое звено, на которое возложены определённые функции в зависимости от статуса матчей. Потому что в регулярке они больше играли в атаку, а в плей-офф перестроились и уже сосредоточились на обороне. Это ценное качество для игроков. Они великолепно действуют в меньшинстве и играют в силовой хоккей. Но то, что они ещё и забивают, характеризует их как мастеров. В пятом матче был важен быстрый ответный гол в начале игры, и они смогли это сделать.
Тяжело сказать, сможет ли «Салават» дожать «Авангард». Эта серия очень непредсказуема. Конечно, за уфимцев может сыграть фактор своего поля, но мы уже видели, как складывались третий и четвёртый матчи. Сначала «Салават» выиграл со счётом 6:2, но потом проиграл — 1:5. На мой взгляд, сейчас им неважно, где играть, — хоть на Луне. Подопечным Цулыгина достаточно выиграть всего один матч для того, чтобы выйти дальше. «Авангарду» тоже без разницы, где играть. У «ястребов» есть последний шанс на то, чтобы сравнять счёт в этой серии», — сказал Гуськов в интервью «Чемпионату».
- 9 марта 2020
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