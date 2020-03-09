«Локомотив» обыграл «Йокерит» в пятом матче, счёт в серии стал 2-3

В пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Йокерит» в Хельсинки принимал ярославский «Локомотив». Матч закончился победой гостей — 4:2. Российский клуб сократил отставание в серии — 2-3.



У «Локомотива» в этом матче шайбы забросили Павел Кудрявцев, Григорий Денисенко, Стефан Да Коста и Артур Каюмов. В составе «Йокерита» отличились Антти Пильстрём и Ессе Йоэнсуу.



Напомним, стартовые две встречи этого противостояния проходили в столице Финляндии. «Йокерит» одержал в них уверенные победы — 6:0, 5:1. После этого серия переехала в Ярославль. В третьем матче финская команда опять выиграла с сухим счётом — 3:0, а в четвёртом победителем был «Локомотив» — 4:3.



Следующий матч серии команды сыграют 11 марта в Ярославле.