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«Локомотив» обыграл «Йокерит» в пятом матче, счёт в серии стал 2-3

«Локомотив» обыграл «Йокерит» в пятом матче, счёт в серии стал 2-3
Хоккей / КХЛ 0

В пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции «Йокерит» в Хельсинки принимал ярославский «Локомотив». Матч закончился победой гостей — 4:2. Российский клуб сократил отставание в серии — 2-3.

У «Локомотива» в этом матче шайбы забросили Павел Кудрявцев, Григорий Денисенко, Стефан Да Коста и Артур Каюмов. В составе «Йокерита» отличились Антти Пильстрём и Ессе Йоэнсуу.

Напомним, стартовые две встречи этого противостояния проходили в столице Финляндии. «Йокерит» одержал в них уверенные победы — 6:0, 5:1. После этого серия переехала в Ярославль. В третьем матче финская команда опять выиграла с сухим счётом — 3:0, а в четвёртом победителем был «Локомотив» — 4:3.

Следующий матч серии команды сыграют 11 марта в Ярославле.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2020, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Кудрявцев (Рафиков, Савченко) – 09:09' (5x5)   1:1 Пильстрём (Оксанен, Мозес) – 15:28' (5x5)   2:1 Йоэнсуу (Регин, Скленичка) – 17:29' (5x5)   2:2 Денисенко (Савченко) – 42:54' (5x5)   2:3 Да Коста (Ткачёв, Марков) – 46:36' (5x5)   2:4 Каюмов – 56:32' (5x5)
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