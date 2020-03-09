Паскуале: «Барысу» повезло, что есть время подготовиться к следующему раунду плей-офф

Вратарь «Барыса» Эдди Паскуале прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:2). Казахстанский клуб выиграл противостояние — 4-1.

«Как и ожидалось, серия была сложной и упорной, встретились две команды с системной игрой в обороне. Очень хорошо, что мы увезли из Магнитогорска две победы, не позволили сравнять счёт в серии, особенно когда игра дошла до овертайма, это помогло психологически. «Металлург» — серьёзный соперник, и нам повезло, что у нас есть время восстановиться и подготовиться к следующему раунду», — приводит слова Паскуале официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, стартовые встречи серии прошли в Нур-Султане. В первой казахстанская команда взяла верх – 4:0. во второй победу одержал «Металлург» — 3:0. После этого серия переехала в Магнитогорск, где «Барысу» удалось одержать две победы — 2:1 ОТ и 2:0.



«Барыс» стал четвёртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли питерский СКА, казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.