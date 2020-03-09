«Деревня за «Авангард», кидание шлема Панина и эмоции Умарка. Яркие фото победы «Салавата»

9 марта в Балашихе на стадионе «Арена «Балашиха» в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции омский «Авангард» принимал «Салават Юлаев». Матч закончился победой гостей — 6:3. Уфимский клуб повёл в серии — 3-2.
У «Салавата» в этом матче дубль на счету Петра Хохрякова. По шайбе забросили Филип Ларсен, Владимир Жарков, Сакари Маннинен и Владислав Картаев. В составе «Авангарда» отличились Павел Дедунов, Вилле Покка и Сергей Шумаков.
Напомним, стартовые две встречи серии проходили в Балашихе. В первой омская команда взяла верх – 5:2/ во второй победил «Салават» — 3:2 ОТ. После этого серия переехала в Уфу, где команды также обменялись победами: «Салават Юлаев» выиграл в третьем матче — 6:3, «Авангард» одержал верх в четвёртом — 5:1.
Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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