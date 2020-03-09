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Бобровский останется вне стартового состава «Флориды» на четвёртый матч подряд

Бобровский останется вне стартового состава «Флориды» на четвёртый матч подряд
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский не вошёл в стартовый состав своей команды на очередной матч регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщил журналист Дэвид Дворк на своей странице в «Твиттере».

Бобровский не попадает в стартовый состав начиная со 2 марта. Тогда, перед игрой с «Калгари Флэймз» (0:3), в клубе сообщили, что он получил небольшое повреждение на разминке. После этого российский голкипер не выходил на лёд в матчах с «Бостон Брюинз» (1:2 ОТ) и «Монреаль Канадиенс» (4:1).

На игру с «Сент-Луисом» тренерский штаб «Флориды» в качестве основного голкипера включил Криса Дриджера. Он защищал ворота команды в последних двух встречах.

«Флорида» на три очка отстаёт от зоны плей-офф.

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