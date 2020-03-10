Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 9 марта 2020 года

9 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча первого раунда. В одной из пар определился победитель серии.



«Барыс» в Нур-Султане принимал магнитогорский «Металлург». Матч закончился победой хозяев — 5:2. Казахстанский клуб выиграл серию — 4-1. «Барыс» четвёртый раз в истории и второй год подряд преодолел первый раунд плей-офф. Магнитогорский «Металлург» в свою очередь покидает розыгрыш Кубка Гагарина на стадии 1/8 финала во втором сезоне кряду. В прошлом розыгрыше команда уступила «Салавату Юлаеву».

Омский «Авангард» в Балашихе принимал «Салават Юлаев». Матч закончился победой гостей — 6:3. Уфимский клуб повёл в серии — 3-2. У «Салавата» в этом матче на счету Петра Хохрякова дубль. Шестой матч серии состоится 11 марта в Уфе.

«Йокерит» в Хельсинки принимал ярославский «Локомотив». Матч завершился победой гостей — 4:2. Российский клуб сократил отставание в серии — 2-3. Ярославцы уступали в этом противостоянии — 0-3, но уже 11 марта у них будет возможность сравнять счёт.