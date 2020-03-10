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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 9 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 9 марта 2020 года
Хоккей / КХЛ 0

9 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча первого раунда. В одной из пар определился победитель серии.

«Барыс» в Нур-Султане принимал магнитогорский «Металлург». Матч закончился победой хозяев — 5:2. Казахстанский клуб выиграл серию — 4-1. «Барыс» четвёртый раз в истории и второй год подряд преодолел первый раунд плей-офф. Магнитогорский «Металлург» в свою очередь покидает розыгрыш Кубка Гагарина на стадии 1/8 финала во втором сезоне кряду. В прошлом розыгрыше команда уступила «Салавату Юлаеву».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2020, понедельник. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Сагадеев (Петухов) – 03:08' (5x5)   1:1 Кулёмин (Локтионов, Мозякин) – 05:16' (5x5)   2:1 Диц (Сагадеев, Гурков) – 05:47' (5x5)   3:1 Сагадеев (Петухов) – 14:24' (5x5)   4:1 Акользин (Шестаков, Бойд) – 25:31' (5x5)   4:2 Минулин (Мозякин, Пивцакин) – 28:01' (5x5)   5:2 Акользин (Виделль, Сведберг) – 59:40' (en)

Омский «Авангард» в Балашихе принимал «Салават Юлаев». Матч закончился победой гостей — 6:3. Уфимский клуб повёл в серии — 3-2. У «Салавата» в этом матче на счету Петра Хохрякова дубль. Шестой матч серии состоится 11 марта в Уфе.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
09 марта 2020, понедельник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Дедунов (Покка) – 05:22' (4x5)   1:1 Хохряков (Крикунов, Кадейкин) – 06:16' (5x4)   2:1 Покка (Емелин) – 22:33' (5x5)   2:2 Ларсен (Маннинен, Умарк) – 30:15' (5x4)   2:3 Жарков (Кадейкин, Арзамасцев) – 34:42' (5x5)   2:4 Маннинен (Ларсен, Умарк) – 45:22' (5x5)   2:5 Картаев – 48:00' (4x5)   2:6 Хохряков (Жарков) – 55:20' (5x5)   3:6 Шумаков (Кошелев) – 57:28' (5x5)

«Йокерит» в Хельсинки принимал ярославский «Локомотив». Матч завершился победой гостей — 4:2. Российский клуб сократил отставание в серии — 2-3. Ярославцы уступали в этом противостоянии — 0-3, но уже 11 марта у них будет возможность сравнять счёт.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
09 марта 2020, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Кудрявцев (Рафиков, Савченко) – 09:09' (5x5)   1:1 Пильстрём (Оксанен, Мозес) – 15:28' (5x5)   2:1 Йоэнсуу (Регин, Скленичка) – 17:29' (5x5)   2:2 Денисенко (Савченко) – 42:54' (5x5)   2:3 Да Коста (Ткачёв, Марков) – 46:36' (5x5)   2:4 Каюмов (Черепанов) – 56:32' (5x5)
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