Зернов — об атаке со стороны Панина: всё отлично, никаких повреждений нет, это плей-офф

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:6), а также эпизод с Григорием Паниным. После силового приёма форвард омичей покинул лёд.
«Как самочувствие? Всё отлично. Никаких повреждений нет. Это плей-офф. Все играют без прокатов. Мы к этому готовы.
Что пошло не так во втором периоде? Тройка Маннинена хорошо в большинстве сыграла. Они забили. А мы ещё и четвёртый потом пропустили из-за ошибки. Знаем, как хорошо «Салават» может играть. И им нельзя давать никаких шансов играть в свой хоккей. Просто надо установку тренера выполнять. Делать всё, что говорят. Ничего не выдумывать. И через работу придёт всё. Если есть возможность обыграть — обыгрывать. Если нет — играть попроще.
Видел ли, что Панин едет меня бить? Видел, что это Панин. Можно было на встречном силовом сыграть. Но так получилось, что он меня приложил», — сказал Зернов в интервью клубной пресс-службе.
- 10 марта 2020
-
00:00
- 9 марта 2020
-
23:49
-
22:44
-
22:30
-
22:13
-
21:52
-
21:26
-
21:17
-
21:05
-
21:01
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:39
-
20:17
-
20:04
-
19:45
-
18:50
-
18:20
-
18:12
-
18:07
-
17:47
-
17:27
-
16:48
-
16:24
-
16:16
-
15:35
-
15:02
-
14:27
-
14:15
-
13:31
-
13:14
-
13:00
-
12:51
-
12:10