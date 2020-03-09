Зернов — об атаке со стороны Панина: всё отлично, никаких повреждений нет, это плей-офф

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:6), а также эпизод с Григорием Паниным. После силового приёма форвард омичей покинул лёд.



«Как самочувствие? Всё отлично. Никаких повреждений нет. Это плей-офф. Все играют без прокатов. Мы к этому готовы.



Что пошло не так во втором периоде? Тройка Маннинена хорошо в большинстве сыграла. Они забили. А мы ещё и четвёртый потом пропустили из-за ошибки. Знаем, как хорошо «Салават» может играть. И им нельзя давать никаких шансов играть в свой хоккей. Просто надо установку тренера выполнять. Делать всё, что говорят. Ничего не выдумывать. И через работу придёт всё. Если есть возможность обыграть — обыгрывать. Если нет — играть попроще.



Видел ли, что Панин едет меня бить? Видел, что это Панин. Можно было на встречном силовом сыграть. Но так получилось, что он меня приложил», — сказал Зернов в интервью клубной пресс-службе.