Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зернов — об атаке со стороны Панина: всё отлично, никаких повреждений нет, это плей-офф

Зернов — об атаке со стороны Панина: всё отлично, никаких повреждений нет, это плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:6), а также эпизод с Григорием Паниным. После силового приёма форвард омичей покинул лёд.

«Как самочувствие? Всё отлично. Никаких повреждений нет. Это плей-офф. Все играют без прокатов. Мы к этому готовы.

Что пошло не так во втором периоде? Тройка Маннинена хорошо в большинстве сыграла. Они забили. А мы ещё и четвёртый потом пропустили из-за ошибки. Знаем, как хорошо «Салават» может играть. И им нельзя давать никаких шансов играть в свой хоккей. Просто надо установку тренера выполнять. Делать всё, что говорят. Ничего не выдумывать. И через работу придёт всё. Если есть возможность обыграть — обыгрывать. Если нет — играть попроще.

Видел ли, что Панин едет меня бить? Видел, что это Панин. Можно было на встречном силовом сыграть. Но так получилось, что он меня приложил», — сказал Зернов в интервью клубной пресс-службе.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020