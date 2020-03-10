Лиман стал главным тренером молодёжной сборной США

Федерация хоккея США объявила, что 47-летний Нейт Лиман назначен главным тренером национальной молодёжной сборной США.
«Мы очень рады, что Нейт возглавил нашу национальную юношескую команду», — сказал Джон Ванбисбрук, помощник исполнительного директора по развития хоккея в США, а также генеральный менеджер молодёжной сборной. «Он имеет прекрасный опыт в соревнованиях такого рода и является одним из лучших тренеров в нашей стране».
Лиман входил в состав двух предыдущих тренерских штабов сборной США по молодёжным сборным, а также в качестве помощника тренера команды, завоевавшей бронзовую медаль в 2007 году, которая выступала в Швеции. Его дебют в качестве ассистента главного тренера состоялся в 2005 году на юниорском чемпионате мира по хоккею, где американцы выиграли золото.
«Очевидно, что это большая честь, и я благодарен за предоставленную возможность», — сказал Лиман. «Каждый раз, когда у вас есть возможность представлять свою страну, это момент, которым нужно гордиться, особенно на турнире, подобном молодёжному чемпионату мира. Я с нетерпением жду начала работы. У нас есть одна цель – завоевать золотые медали».
Для Лимана сезон-2019/2020 является девятым в качестве главного тренера в клубе АХЛ «Провиденс Брюнз». За время своего пребывания в котором, 24 его воспитанник были задрафтованы клубами НХЛ и заключили с ними контракты.
Сборная США примет участие в молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, который пройдёт с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (США).
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