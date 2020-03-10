Раздвалки команд в НХЛ, НБА, MLS и MLB будут закрыты для посещения из-за коронавируса

Высшая лига бейсбола (MLB), Высшая лига футбола (MLS), Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовали совместное заявление, в котором сообщается о том, что раздевалки команд будут закрыты для посещения СМИ из-за ситуации с распространением коронавируса.
«После консультации с экспертами в области инфекционных заболеваний и общественного здравоохранения, а также с учётом проблем, которые могут быть связаны с тесным контактом в условиях до и после игры, все раздевалки команд и клубы будут открыты только для игроков и персонала команды.
Мы будем продолжать внимательно следить за этой ситуацией и предпринимать любые дальнейшие шаги, необходимые для поддержания безопасной и гостеприимной среды», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте НХЛ.
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