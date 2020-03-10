Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне, догнав в снайперской гонке лидирующего Пастрняка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходит в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр». На момент написания новости проходит 3-й период, хозяева ведут – 2:1.

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Виктор Олофссон и Джек Айкел. Сократил отставание в счёте для «Кэпиталз» 34-летний российский нападающий Александр Овечкин, отличившийся на 4-й минуте 3-го периода отличным кистевым броском. 52-е (19+33) очко в сезоне заработал 27-летний нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, ставший автором результативной передачи.

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Теперь на счету Овечкина в нынешнем сезоне за «Вашингтон» 66 (48+18) очков в 68 играх при коэффициенте полезности «-13». Всего за карьеру он провёл 1152 матча и набрал 1277 (706+571) очков, заработав показатель полезности «+81».

Александр, забросив свою 48 шайбу в сезоне, сравнялся с лидирующим в снайперской гонке 23-летним чешским форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком.