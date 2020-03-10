Орлов забил 4-й гол в сезоне и помог «Вашингтону» сравнять счёт в игре с «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходит в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр». На момент написания новости проходит 3-й период, в матче ничья – 2:2.

На 14-й минуте 3-го периода гости сравняли счёт, уступая в счёте 0:2 по ходу встречи. Бросок от синей линии 28-летнего российского защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова угодил в конёк 25-летнему защитнику «Баффало» Расмусу Ристолайнену и рикошетом поразил ворота шведского голкипера Линуса Улльмарка. Результативную передачу на свой счёт записал, автор первой заброшенной шайбы «Вашингтона» в этом матче, Александр Овечкин, набравший 67-е (48+19) очко в сезоне.

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В текущем сезоне Орлов принял участие в 69 матчах за «Вашингтон» и набрал 27 (4+23) очка и заработал показатель полезности «+5».