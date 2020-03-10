Голы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения «Баффало». У Ковальчука – «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев по буллитам – 3:2 Б.
Благодаря голам Виктора Олофссона и Джека Айкела «Баффало» вёл в счете 2:0. Однако игроки «Сэйбрз» в третьем периоде растеряли преимущество, пропустив от российских игроков «Кэпиталз» — Александра Овечкина и Дмитрия Орлова. Завершив вничью основное время и овертайм, в буллитной серии сильнее оказались игроки «Баффало», а победный бросок на счету Доминика Кагуна.
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34-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, проведя на льду 19 минут и 24 секунды, набрал 2 (1+1) очка и заработал показатель полезности «+2». Евгений Кузнецов отличился результативной передачей и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Илья Ковальчук очков не набрал и заработал «-1».
Защитник Дмитрий Орлов, проведший самое большое количество времени на льду в этом матче среди игроков «Вашингтона» – 26 минут и 40 секунд, забросил свою 4-ю шайбу в сезоне и заработал показатель полезности «+1».
«Баффало Сэйбрз», набрав 68 очков в 69 матчах, занимает 14-е место Восточной конференции. «Вашингтон Кэпиталз» (90) – 3-е.
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